Владислав Магнер залишиться під арештом до 11 вересня у справі Гандзюк

08:16 15 липень Київ, Україна

Основного підозрюваного у справі про вбивство радника мера Херсона Катерини Гандзюк Владислава Мангера залишили під вартою до 11 вересня 2020 року.

Прокурор Андрій Синюк, який веде справу, уточнив, що Мангер знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.

Як повідомлялося 13 липня суд відхилив апеляцію адвокатів і залишив Мангера під вартою. На переконання адвокатів, справа проти їх підзахисного є сфальсифікованим, а підозра необгрунтованим.

Активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада вона померла в лікарні Києва.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник народного депутата Ігор Павловський, екс-учасник АТО Сергій Торбін і Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні злочину за статтями ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п .4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.