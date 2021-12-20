Владислав Криклій анонсував будівництво нового аеродрому в Дніпрі

У 2022 році жителі Дніпра зможуть випробувати новий аеродромний комплекс.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він додав, що на даному етапі будівництва генеральним підрядником будуть побудовані тимчасові дороги, виробнича база і будівельне містечко. Потім почнеться спорудження перону.
Одночасно приватний інвестор продовжує будувати новий пасажирський термінал аеропорту.
Він додав, що в 2021 році буде відновлено шість регіональних аеропортів. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд гривень буде направлено на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, один мільярд гривень - на аеропорти в Рівному, Херсоні та Вінниці. Ще 30 млн гривень - на проєктування нового аеропорту на Закарпатті.
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