Владислав Криклій анонсував будівництво нового аеродрому в Дніпрі

20:30 16 березень Київ, Україна

У 2022 році жителі Дніпра зможуть випробувати новий аеродромний комплекс.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Перша черга будівництва нового аеродрому в Дніпрі охоплює будівництво перону та руліжних доріжок. Це дозволить з'єднати новий термінал з наявною злітною смугою на час будівництва нової. Тобто, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки - новим пероном", - розповів міністр.

Він додав, що на даному етапі будівництва генеральним підрядником будуть побудовані тимчасові дороги, виробнича база і будівельне містечко. Потім почнеться спорудження перону.



Одночасно приватний інвестор продовжує будувати новий пасажирський термінал аеропорту.

"Авіація отримала найбільший удар в результаті коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо наші аеропорти до активної роботи", - зазначив Криклій.

Він додав, що в 2021 році буде відновлено шість регіональних аеропортів. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд гривень буде направлено на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, один мільярд гривень - на аеропорти в Рівному, Херсоні та Вінниці. Ще 30 млн гривень - на проєктування нового аеропорту на Закарпатті.