Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

За президента України Володимира Зеленського проголосували понад 3,3 мільйона читачів журналу Time, таким чином він набрав 5% голосів, ставши найвпливовішою людиною року у списку Time100.
Про це йдеться на веб- сайті журналу.
На другому місці опинився генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів. Четверте місце здобули медики, які допомагають миру боротися з коронавірусом. А президент США Джо Байден посів п'яте місце у рейтингу найвпливовіших людей року за версією читачів видання, він зібрав 3,1% голосів.
Список Time100 2022 оприлюднять 23 травня, після того, як проголосую редактори видання.
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