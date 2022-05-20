Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

08:15 20 травня Київ, Україна

За президента України Володимира Зеленського проголосували понад 3,3 мільйона читачів журналу Time, таким чином він набрав 5% голосів, ставши найвпливовішою людиною року у списку Time100.

Про це йдеться на веб- сайті журналу.

«Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України», — йдеться у повідомленні.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів. Четверте місце здобули медики, які допомагають миру боротися з коронавірусом. А президент США Джо Байден посів п'яте місце у рейтингу найвпливовіших людей року за версією читачів видання, він зібрав 3,1% голосів.





Список Time100 2022 оприлюднять 23 травня, після того, як проголосую редактори видання.







