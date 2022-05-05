Володимир Зеленський розповів про запуск глобальної ініціативи United24

У рамках глобального проєкту United24, який покликаний протягом 24 годин ефективно реагувати на виникнення збройних конфліктів, катастроф та зберігати людські життя, оголошено про старт платформи збору коштів на потреби України.
Зробити донат можна в один клік із будь-якої країни світу.
United24 - ініціатива президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збирання пожертвувань на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та направляються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямками: Оборона та розмінування; Медична допомога; Відновлення України.
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