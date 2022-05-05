Володимир Зеленський розповів про запуск глобальної ініціативи United24

12:29 05 травня Київ, Україна

У рамках глобального проєкту United24, який покликаний протягом 24 годин ефективно реагувати на виникнення збройних конфліктів, катастроф та зберігати людські життя, оголошено про старт платформи збору коштів на потреби України.

"Перша складова проєкту United24 – онлайн-платформа для збирання коштів на підтримку України. Незабаром до неї приєднаються інші проєкти та програми", - сказав Зеленський.

Зробити донат можна в один клік із будь-якої країни світу.

"Приєднуйтесь до United24! Розкажіть про ініціативу друзям", - заявив президент.

United24 - ініціатива президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збирання пожертвувань на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та направляються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямками: Оборона та розмінування; Медична допомога; Відновлення України.