Володимир Зеленський попрощався з першим президентом України Леонідом Кравчуком

14:34 17 травня Київ, Україна

Сьогодні Україна прощається зі своїм першим президентом Леонідом Кравчуком. Церемонія прощання з першим главою держави проходить у Києві та розпочалася об 11.00.

Президент України Володимир Зеленський попрощався із першим президентом України Леонідом Кравчуком.

На церемонії в Українському домі його супроводжувала дружина Олена Зеленська, а також кілька охоронців у амуніції. Подружжя Зеленських було у чорних жалобних костюмах.

Зазначимо, що пам'ять Кравчука вшанували другий, третій та п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

На центральному вході Українського дому тіло Кравчука зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, колишній речник Верховної Ради Олександр Мороз та брати Суркіси.

Нагадаємо, що перший президент незалежної України помер 10 травня після тривалої хвороби. Проблеми зі здоров'ям у політика розпочалися влітку минулого року. 29 червня 2021 року перший президент пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя. А вже наприкінці місяця він звернувся до українців через загрозу вторгнення рф.