Володимир Кличко приєднався до брата в Залі боксерської слави

07:28 16 грудня Київ, Україна

Володимир Кличко став другим українцем, після свого брата Віталія, який увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Міжнародне журі обрало з 42 претендентів трьох нових членів Залу боксерської слави. Ними стали Володимир Кличко і американці Флойд Мейвезер і Андре Уорд, повідомило видання boxingscene.com.



Голосування відбулося 31 жовтня, його результати оголосили 15 грудня, а церемонія включення відбудеться 14 червня наступного року.



Видання відзначає, що Володимир Кличко (64-5, 54 нокаути), що домінував в суперважкій вазі протягом десяти років, провів більше боїв за титул чемпіона в суперважкій вазі (29), ніж будь-хто в історії. Він утримував титул 9 років, 7 місяців і 7 днів, довше, ніж будь-який чемпіон у важкій вазі, крім Джо Луїса. Кличко також захистив титул поспіль більше разів (18), ніж будь-який важкоатлет, крім Луїса (25, абсолютний рекорд для будь-якого дивізіону) і Ларрі Холмса (20). Кличко також об'єднав три основних пояси і став золотим призером Олімпійських ігор 1996 року.



Віталія Кличка включили до Зали слави ще в 2018 році. Тепер Клички стануть третіми братами в Залі слави, слідом за Майком і Томмі Гіббонсами, Анджело і Крісом Данді.



Раніше боксер міг бути включений в Зал слави тільки через п'ять років після завершення кар'єри, але два роки тому термін очікування зменшили до трьох років.