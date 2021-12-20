Власники барів та ресторанів протестують проти бізнес-нерівності

12:42 15 липень Київ, Україна

Ресторатори Києва обурені тим, що не можуть працювати після 23:00, в той час як деякі їх колег, які належать до категорії обраних, дозволяють собі порушувати закон.

Активісти виставили в центрі столиці порожні стільці в знак протесту проти заборони на роботу закладів громадського харчування після 23:00. На деяких красуються таблички "Де є совам?" І "Хочу як" Велюр! ", Що натякають на нерівні права для підприємців.

Ресторатори звернули увагу, що заборона уряду торкнувся в першу чергу нічних клубів, де люди не дотримуються заходів безпеки, зокрема, дистанцію. У той же час вони дивуються, чому ресторанам і кафе не можна працювати вночі точно так же, як днем. У зв'язку з карантином багатьом підприємствам не вистачає доходів, щоб виплачувати зарплату співробітникам.

"Заклади громадського харчування просто потрапили під роздачу. Якщо їм можна працювати вдень і увечері, то чому не можна дозволити працювати вночі. Після 23 годин вірус поводиться точно так само, як і в маршрутках в 9 ранку, де концентрація людей набагато вище ", - зазначив один з учасників протесту.

Учасники акції гримлять посудом, щоб привернути увагу. Вони також розтягнули великий плакат з написом: "Порожні стільці - порожні закладу". До місця події вже з'їхалися співробітники поліції, однак не втручаються в процес.