Власники барів та ресторанів протестують проти бізнес-нерівності

Ресторатори Києва обурені тим, що не можуть працювати після 23:00, в той час як деякі їх колег, які належать до категорії обраних, дозволяють собі порушувати закон.
Активісти виставили в центрі столиці порожні стільці в знак протесту проти заборони на роботу закладів громадського харчування після 23:00. На деяких красуються таблички "Де є совам?" І "Хочу як" Велюр! ", Що натякають на нерівні права для підприємців.
Ресторатори звернули увагу, що заборона уряду торкнувся в першу чергу нічних клубів, де люди не дотримуються заходів безпеки, зокрема, дистанцію. У той же час вони дивуються, чому ресторанам і кафе не можна працювати вночі точно так же, як днем. У зв'язку з карантином багатьом підприємствам не вистачає доходів, щоб виплачувати зарплату співробітникам.
Учасники акції гримлять посудом, щоб привернути увагу. Вони також розтягнули великий плакат з написом: "Порожні стільці - порожні закладу". До місця події вже з'їхалися співробітники поліції, однак не втручаються в процес.
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