Віталій Кличко 28 жовтня виступив на терміновому онлайн брифінгу: з 1 листопада у Києві діють суворі протиепідемічні обмеження

На терміновому онлайн брифінгу 28 жовтня Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва. Він попередив про те, що з 1 листопада запроваджуються суворі карантинні заходи, оскільки столиця перевищила лінію піку захворюваності.

Мер столиці підкреслив, що рішення про перехід до «червоної зони» приймає Державна комісія з НС. Тим не менш, він звертається до уряду вжити необхідних заходів для збереження контролю епідеміологічної ситуації.

Також мер сказав, що в рамках своїх повноважень місто має право запровадити обмежувальні заходи, які набирають чинності з 1 листопада.

Так, з 1 листопада при собі необхідно мати негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат, щоб продовжити працювати або мати право відвідувати ТРЦ, фітнес-центри, спортклуби, заклади загального харчування, спортзали, управління праці та соцзахисту тощо.

Відвідування ТРЦ дітьми та підлітками лише у присутності батьків, які пройшли вакцинацію або мають негативний ПЛР-тест.

А також навчання у школах з 1-11 класів після закінчення канікул проходитиме лише дистанційно. Садки можуть продовжувати роботу у разі 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме у своєму звичайному режимі, але пасажири повинні мати при собі паспорт про вакцинацію, а також негативний ПЛР-тест.

Ці обмеження необхідні для стримування поширення захворюваності.

Мер міста Віталій Кличко ще раз наголосив: «Дотримуйтесь правил! Вакцинуйтесь! Бережіть себе!».