Віртуальний благодійний забіг на підтримку України перерахував понад 147 тисяч гривень

06:56 25 квітня Київ, Україна

Благодійний забіг RUN WITH UKRAINE ONLINE переказав перші зібрані кошти на підтримку Збройних сил України.

Кошти перерахували до Благодійного фонду Сергія Притули, який займається адресною допомогою частинам ЗСУ та закупівлею необхідної техніки, екіпірування, медикаментів та транспорту для військових, які захищають наше життя та свободу.

"До проєкту RUN WITH UKRAINE приєдналися не лише українці, а й бігуни ще з 27 країн світу. Команда Run Ukraine щиро вдячна кожному, хто приєднався до нашої ініціативи. Це лише перший внесок, який ми зробили із зібраних у забігу коштів. Наш проєкт продовжується, тому запрошуємо учасників приєднуватися та бігти на підтримку України та ЗСУ“, — зазначають у компанії Run Ukraine.



Реєстрація на благодійний забіг триває, а спільна мета – всім разом пробігти символічні 6993 кілометри, довжину державного кордону України.



Учасники можуть вибрати, яку долати відстань: 1 км (дитяча дистанція), 21 км, 42 км, або пробігти, або просто пройти будь-яку іншу дистанцію. День, час, маршрут та місце забігу кожен обирає самостійно.



Кожен, хто фінішує у забігу, отримає особливу медаль-орігамі у формі Лелеки. Це буде медаль, яку учасник зробить своїми руками, тому вона буде справді унікальною в колекції кожного бігуна.