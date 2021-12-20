Винуватця в смертельній аварії намагалися звільнити з колонії

15:41 28 липень Київ, Україна

Відбуває покарання у виправній колонії намагалися скоротити термін покарання. Прокуратура порахувала винесене рішення про зменшення терміну неправомірним.

У Київській області з Кагарлицької виправної колонії №115, яка розташована в селі Зикрачи, намагалися незаконно звільнити ув'язненого, який відбуває покарання за п'яне ДТП зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

Так, адміністрація колонії направила до суду клопотання про заміну чоловікові, якого засуджено на п'ять років позбавлення волі за ч. 2 ст. 286 КК України, невідбутої частини покарання на більш м'яке у вигляді виправних робіт. Суд першої інстанції задовольнив клопотання, однак прокуратура оскаржила рішення, підкреслюючи, що об'єктивних причин пом'якшувати засудженому покарання не було.