Вінниця: СБУ і МВС провели антитерористичні навчання

19:26 17 травень Київ, Україна

Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.



Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.



«У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку, патрульної поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні.

Заходи проводилися в обласному центрі і прилеглих районах, залучено було близько 1 000 осіб особового складу та 100 одиниць спецтехніки.

«За легендою тренувань, група умовних «терористів» прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки», - наголошується в повідомленні.



Як уточнюють в НГУ, головною метою заходу було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним і терористичним загрозам.



За підсумками тренувань, представники Антитерористичного Центру при СБУ провели ретельний аналіз кожного з етапів навчальної спецоперації і надали її учасникам практичні рекомендації щодо підвищення ефективності антитерористичної боротьби.