Вінниця з завтрашнього дня посилює карантинні обмеження до 12 квітня

14:28 02 квітень Київ, Україна

У зв'язку з погіршенням епідситуації в місті та області, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантинних заходів з 3 по 12 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.



У зазначений період забороняється:



- проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

- проведення культурних масових заходів;

- прийом відвідувачів в театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших установах культури і прийом відвідувачів іншими суб'єктами діяльності в сфері культури;

- прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- діяльність культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення;

- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

- відвідування навчальних закладів усіх типів і форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти, крім здобувачів установ дошкільної та спеціальної освіти.



Разом з тим, поліції області спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області доручено посилити, в межах компетенції, заходи державного нагляду за виконанням суб'єктами господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення коронавірусної хвороби.