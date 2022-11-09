Вікіпедія проведе тиждень української мови

17:21 08 листопада Київ, Україна

До запланованої кампанії, з 9 листопада по 30 листопада, можуть приєднатися усі охочі, повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Продовжується тиждень української мови, в рамках якого МКІП проводить низку заходів та інформаційну кампанію. Разом із громадською організацією Вікімедіа Україна ми вдруге проводимо Тиждень української мови у Вікіпедії. Традиція, яку ми розпочали минулого року, прижилася", - зазначив голова Мінкульту.

Він уточнив, що метою проєкту є створення та покращення якнайбільшої кількості статей з цієї тематики в україномовному розділі Вікіпедії.