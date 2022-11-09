Вікіпедія проведе тиждень української мови
17:21 08 листопада Київ, Україна
До запланованої кампанії, з 9 листопада по 30 листопада, можуть приєднатися усі охочі, повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Продовжується тиждень української мови, в рамках якого МКІП проводить низку заходів та інформаційну кампанію. Разом із громадською організацією Вікімедіа Україна ми вдруге проводимо Тиждень української мови у Вікіпедії. Традиція, яку ми розпочали минулого року, прижилася", - зазначив голова Мінкульту.
Він уточнив, що метою проєкту є створення та покращення якнайбільшої кількості статей з цієї тематики в україномовному розділі Вікіпедії.
"Кампанія починається 9 листопада і триватиме до 30 листопада. Приєднатися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та створити чи покращити хоча б одну статтю на тему української мови та літератури", - наголосив Ткаченко.
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