Вікіпедія виправила написання української столиці

14:28 18 вересень Київ, Україна

Вікіпедія використовує поширене в авторитетни х джерелах написання слів, Україна домоглася, щоб старий, неправильний варіант "Kiev", змінили на Kyiv.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці "Kiev" у всесвітній мережі. Відтепер "Вікіпедія" пише Kyiv, а не Kiev!", - написав Кулеба.

За його словами, складність полягала в тому, що Вікіпедія використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах.

"Багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли - у відповідь пояснювали, що це чисто технічне питання кількості згадувань. Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір. І ось, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах, ніж "Kiev". Це відмінний результат тривалих зусиль багатьох людей", - сказав Кулеба.

У 2018 році МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планувалося звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).