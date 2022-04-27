Відеопривітання президента з річницею хрещення Київської Русі

Володимир Зеленський записав вітальне відео, адресоване українському народу, в якому він згадав історію хрещення Київської Русі-України.
"Князь Володимир зробив цивілізаційний вибір. І через тисячу років після нього Україна є демократичною державою, територією свободи і поваги, де існує релігійне різноманіття і міжконфесійна злагода", - сказав Зеленський.
"Князь Володимир зробив цивілізаційний вибір. І через тисячу років після нього Україна є демократичною державою, територією свободи і поваги, де існує релігійне різноманіття і міжконфесійна злагода", - сказав Зеленський.
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