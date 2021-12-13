Відеопослання Чака Норріса до Олександра Лукашенка

Громадськість усього світу обурена жорстокістю, з якою пригнічують в Білорусі протести громадян. Своє обурення проявив і актор зі світовим ім'ям Чак Норріс.

Він опублікував відеоролик, в якому звертається до "Саші нуль відсотків". У своєму зверненні Норріс закликав його зупинитися.

Хоча актор не вказує прізвища адресата звернення, називаючи його "Саша нуль відсотків" і "Містер Тарган", він явно вказує на те, що мова йде про президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Чак Норріс заявив, що коли він ріже цибулю, то плаче не він, а цибулю.

Він закликає "Сашу" зупинитися в тому, що він робить, інакше він з'явиться в "одну з його резиденцій і змусить його плакати".

У соцмережах припускають, що відео, ймовірно, з сервісу Cameo, де зірки читають текст за гроші.

Раніше глава білоруської церкви вибачився за своє привітання Лукашенка з перемогою на виборах.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію в Білорусі, яка, за його словами, загрожує не тільки республіці, але і всьому Союзної держави.