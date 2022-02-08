Відеозвернення президента в зв'язку з річницею депортації кримських татар

16:27 18 травень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу в своєму відеозверненні.

"Сьогодні кожен українець розділяє з кримськими татарами їхній біль, а значить, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. І як одна країна і сім'я ми говоримо зараз не "вони", а "ми"", - сказав Зеленський.

Він також згадав трагічні події депортації кримськотатарського народу в 1944 році.

"Ми не забудемо, як нас вигнали з власного будинку і везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви і визначні пам'ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років по тому ми були змушені знову покинути свій будинок через російську протиправну анексію", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також висловив надію на торжество справедливості і правди, підкресливши, що Крим буде вільним.