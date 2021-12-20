Віце-президент Аргентини пред'явила позов до компанії Google

Опублікована в Google інформація стала приводом для звернення до суду. Через некоректної видачі пошуковика постраждали честь і гідність високопоставленого чиновника.

Віце-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер звернулася до суду зі скаргою на компанію Google через некоректну видачі в однойменною пошуковою системою.

"Сьогодні я звернулася в суд з проханням в терміновому порядку провести комп'ютерну експертизу щодо Google, результати якої стануть доказом для скарги", - написала вона в четвер в Twitter.

За її словами, "17 травня Google опублікував брехливу і образливу інформацію" про неї. "Нанесений збиток повинен бути компенсований", - додала вона.

У документі, поданому юристами Фернандес де Кіршнер, яка займала пост глави держави з 2007 по 2015 роки, йдеться, що 17 травня на вимогу "Крістіна Фернандес де Кіршнер" на сторінці з результатами пошуку зверху значилася не її діюча посаду віце-президента, а фраза "злодій Аргентинської Республіки".

Як стверджує Фернандес де Кіршнер, якщо вона виграє суд і отримає компенсацію, то пожертвує ці гроші дитячій лікарні.