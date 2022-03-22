Речі знаменитостей, продані за шалені гроші

21:57 29 жовтня Київ, Україна

Фанати готові витрачати шалені гроші, щоб отримати особисті речі своїх кумирів. Ми зібрали 5 найдорожчих лотів за останні два роки.

1. Кросівки Майкла Джордана

Легендарну пару кросівок Nike шестиразового чемпіона НБА і дворазового олімпійського чемпіона Майкла Джордана продали на аукціоні Christie's в серпні 2020-ого за $615 тис. У них зірка баскетболу брав участь в показовому матчі в Трієсті (Італія) в 1985 році, під час якого розбив щит, закидаючи м'яч у кошик. Кросівки з автографом баскетболіста і осколком щита в підошві стали найдорожчими в історії аукціонів. Попередній «взуттєвий» рекорд теж належав Майклу Джордану. У травні 2020 року пару Nike Air Jordan продали на аукціоні за пів мільйона доларів.

2. Відбитки рук Кобі Брайанта

У травні 2020-ого на аукціоні Julien's Auctions пам'ятні речі загиблого в авіакатастрофі гравця НБА Кобі Брайанта продали за $202,5 тис. Найдорожчим лотом став відбиток рук спортсмена з церемонії відкриття зірки на голлівудській Алеї слави біля Китайського театру. Невідомий колекціонер купив їх за $75 тис.





3. Окуляри Джона Леннона

У грудні минулого року знамениті круглі окуляри Джона Леннона продали на аукціоні за $180 тис., про що повідомляється на сайті аукціонного дому Sotheby's. Співак отримав їх, коли готувався до ролі у фільмі Річарда Лестера «Як я виграв війну» в 1966 році. Через деякий час окуляри стали невіддільною частиною образу музиканта.





4. Чернетка Елтона Джона

У грудні 2019 року першу рукописну чернетку Елтона Джона з текстом пісні Your Song продали на аукціоні за $240 тис. Причому текст написаний рукою Берні Топіна, з яким музикант співпрацював багато років. Елтон Джон говорив, що склав цю композицію за кілька хвилин.

5. Старий светр Курта Кобейна

У жовтні 2019-ого на аукціоні в Нью-Йорку з молотка пішов найвідоміший светр в історії музики. Він належав лідеру американської рок-групи Nirvana Курту Кобейну. У в'язаному кардигані болотного кольору з відірваним ґудзиком музикант виступав на концерті MTV Unplugged в листопаді 1993 року, менш ніж за пів року до смерті. Заношений светр в плямах і з пропаленими дірками від сигарет купили за $334 тис.