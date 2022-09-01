«Повернися живим» та турецька компанія Baykar підписали меморандум про партнерство

17:36 04 серпня Київ, Україна





Усі деталі майбутньої взаємодії поки що не розкривають, але партнери «дійшли згоди про впровадження міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці». «Повернися живим» та турецька компанія з виробництва безпілотників Baykar підписали у Стамбулі меморандум про партнерство, повідомляють у фонді.Усі деталі майбутньої взаємодії поки що не розкривають, але партнери «дійшли згоди про впровадження міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці».

«Нам є, що один одному дати у цій співпраці, ми впевнені в тому, що спільними зусиллями вийдемо на нові горизонти, насамперед, демонстрації людяності та перемоги України», – вважає директор компанії Baykar Халук Байрактар.

"Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра і тому націлена на послідовну роботу. 24 лютого все змінило, і ми прокинулися в новій реальності навколо. Відтепер не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, а й фонди, такі як наш. І ми готові до цього долучатись та надавати плече підтримки державі, зокрема, виробами військового призначення”, – прокоментував директор фонду Тарас Чмут.

Турецька компанія Baykar з 2000 року займається виробництвом БПЛА. Але з моменту заснування 1986-го підприємство сконцентрувалося на виробництві автомобільних запчастин. Згодом цей напрямок витіснив конструювання безпілотних авіаційних комплексів. Компанія відома, зокрема, ударними безпілотниками, такими як Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.



Фонд «Повернися живим» придбав і доставив в Україну комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю понад 16,5 мільйона, а також купив 20 безпілотників PD-2 з пересувними наземними станціями загальною вартістю приблизно 8,5 мільйона доларів.



Також «Повернись живим» став першим в Україні благодійним фондом, який отримав право купувати з-за кордону товари військового призначення.