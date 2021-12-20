Вєрка Сердючка: навіщо сцена, якщо є фонтан

Дискотека в фонтані від Вєрки Сердючки, стала сюрпризом для киян, в центрі Києва Verka Serduchka & Band влаштували концерт з купанням у фонтані. Як стало відомо, це не була імпровізація, хоч виступ і не анонсувалося, концерт був запланований - це були зйомки святкового концерту "З Днем народження, Україно!" до Дня незалежності
Учасники колективу Сердючки під пісню Make it rain champagne співали, веселилися, пригощали перехожих шампанським і навіть купалися у фонтані. "Чи не стоїмо на місці, танцюємо, запалюємо!" - заводила публіку Вєрка Сердючка. Відзначимо, що концерт пройшов біля будинку, де живе Андрій Данилко.
Шоу пройде в форматі відео-подорожі по країні, гідами в якому будуть українські артисти. Кілька днів тому відбулися зйомки виступу Сергія Бабкіна - музикант заспівав в центрі рідного Харкова. Хто ще з зірок візьме участь в шоу, стане відомо зовсім скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
Шоу пройде в форматі відео-подорожі по країні, гідами в якому будуть українські артисти. Кілька днів тому відбулися зйомки виступу Сергія Бабкіна - музикант заспівав в центрі рідного Харкова. Хто ще з зірок візьме участь в шоу, стане відомо зовсім скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
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