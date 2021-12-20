Вєрка Сердючка: навіщо сцена, якщо є фонтан

Учасники колективу Сердючки під пісню Make it rain champagne співали, веселилися, пригощали перехожих шампанським і навіть купалися у фонтані. "Чи не стоїмо на місці, танцюємо, запалюємо!" - заводила публіку Вєрка Сердючка. Відзначимо, що концерт пройшов біля будинку, де живе Андрій Данилко.Шоу пройде в форматі відео-подорожі по країні, гідами в якому будуть українські артисти. Кілька днів тому відбулися зйомки виступу Сергія Бабкіна - музикант заспівав в центрі рідного Харкова. Хто ще з зірок візьме участь в шоу, стане відомо зовсім скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.