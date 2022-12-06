Верховний Суд визнав, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської

08:01 06 грудня Київ, Україна

Верховний Суд України ухвалив, що емблема дивізії "Галичина", а саме золотий лев, не належить до нацистської символіки.



Про це у Facebook повідомив адвокат В'ячеслав Якубенко, який представляє інтереси Українського інституту національної пам'яті.

"Верховний Суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще 5 років тому представниками "російського світу"", - написав Якубенко.

Він уточнив, що було залишено в силі ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою було підтверджено право Українського інституту національної пам'яті стверджувати, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської, тобто не заборонена в Україні.



Дивізія СС "Галичина" входила до складу військ Ваффен-СС Німеччини, була сформована у 1943 році, а у квітні 1945 була переформатована та формально включена до складу Української національної армії, яка перебувала у підпорядкуванні Українського національного комітету.