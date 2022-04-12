Верещук розповіла про кількість полонених українців

07:04 12 квітня Київ, Україна

У полоні країни-агресора перебуває щонайменше 1700 українців. Серед них є й військові та мирні громадяни.

Про це у понеділок, 11 квітня, пише Reuters із посиланням на віце-прем'єр-міністра Ірину Верещук.



Вона зазначила, що з усіх бранців 500 – це жінки.



Верещук розповіла, що окупанти ставляться до українських бранців погано.



За її словами, ті "примушують стояти, не дають сідати. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність.



"Але наші дівчата та жінки просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу", - наголосила вона.



Водночас Москва заявляє, що забезпечує українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.