Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів

07:51 25 березня Київ, Україна

На брифінгу Ірина Верещук розповіла про результати гуманітарних коридорів.



🔸З Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя виїхало 2717 людей.



🔸Окупанти вже третю добу не дають доступу для заїзду до Бердянська гуманітарної колони.



🔸Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з Бердянська, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російський блокпоста перед в'їздом до міста.



🔸Були звільнені всі водії та рятувальники ДСНС, які були захоплені в місті Мангуш два дні тому. Вони вже приєдналися до колони на в'їзді до Бердянська.



🔸З міста Пологи вдалося евакуювати 117 людей, у тому числі 35 дітей-сиріт із місцевого інтернату. Вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста було доставлено гуманітарну допомогу.



🔸З Мелітополя евакуацію провести не вдалося, але гуманітарна колона ввечері дісталася міста і продовжить рух уже сьогодні.