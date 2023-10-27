Угорщина надасть лікарням України 100 апаратів ШВЛ

17:26 24 жовтня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я та Угорська екуменічна служба допомоги підписали меморандум про співпрацю. Угорщина надасть Україні 100 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє МОЗ України.



Апарати штучної вентиляції легень надійдуть гуманітарною допомогою у рамках підписаного меморандуму. Більшість із цих 100 апаратів буде розподілено в медустановах на прифронтових територіях, де медична система стикається з найбільшими труднощами. Ще частину ШВЛ буде встановлено в Івано-Франківській, Тернопільській, Київській та Одеській областях. Передачу апаратів ініціювала Юлія Гришина, член депутатської групи міжпарламентських зв'язків із Угорщиною.



МОЗ додає, що Угорська екуменічна служба допомоги вже понад 25 років надає допомогу як на території України, так і українцям за кордоном.