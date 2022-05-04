Венедиктова про розслідування Чугуївської авіакатастрофи

20:44 03 грудня Київ, Україна

Розслідування Чугуївської авіакатастрофи стоїть на особливому контролі у Генеральної прокуратури, тому громадськість незабаром отримає повну інформацію про подробиці справи.



Про це генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила під час візиту до Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил в Краматорську.



"На особливому контролі у нас кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу літака АН 26Ш і загибель 26 військовослужбовців... У цій справі, крім першочергових слідчих дій, проведені допити 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз. Розслідування перебуває на завершальному етапі, і ми сподіваємося, що ми незабаром дамо суспільству відповіді", - сказала Венедиктова.