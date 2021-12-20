Великобританія виводить мережеве обладнання Huawei з мережі 5G

Великобританія дала компанії Huawei сім років, для виведення існуючих технологій з мережі 5G в країні.
Операторам зв'язку з цим не буде дозволено купувати нове телекомунікаційне обладнання для інтернет-зв'язку у китайської фірми з січня наступного року.
Це рішення знаменує собою поворот від попередньої позиції уряду, оголошеної в січні, що дозволило використовувати обладнання Huawei в інфраструктурі 5G країни з деякими обмеженнями. При такому положенні Huawei буде обмежена 35-відсотковою часткою ринку, і її обладнання не можна буде використовувати в основних частинах мережі або в географічно чутливих місцях. Однак тепер його обладнання буде повністю видалено з мереж 5G країни.
Міністр Великобританії з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівер Дауд попередив, що рішення "затримає розгортання 5G". В рамках оголошення уряд заявило, що воно також радить операторам широкосмугового зв'язку відмовитися від покупки устаткування китайської компанії.
В останні місяці британський уряд посилило тиск як усередині країни, так і за кордоном, щоб повністю припинити використання обладнання китайського ТехноГігант.
Це рішення знаменує собою поворот від попередньої позиції уряду, оголошеної в січні, що дозволило використовувати обладнання Huawei в інфраструктурі 5G країни з деякими обмеженнями. При такому положенні Huawei буде обмежена 35-відсотковою часткою ринку, і її обладнання не можна буде використовувати в основних частинах мережі або в географічно чутливих місцях. Однак тепер його обладнання буде повністю видалено з мереж 5G країни.
Міністр Великобританії з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівер Дауд попередив, що рішення "затримає розгортання 5G". В рамках оголошення уряд заявило, що воно також радить операторам широкосмугового зв'язку відмовитися від покупки устаткування китайської компанії.
В останні місяці британський уряд посилило тиск як усередині країни, так і за кордоном, щоб повністю припинити використання обладнання китайського ТехноГігант.
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