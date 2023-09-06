Вічна Пам'ять: "Укрпошта" випустила спецмарку до Дня пам'яті загиблих захисників

"Ми довго думали над напрямом благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, пам'ятник чи музей загиблим героям. Та вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі – діти героїв. Найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трохи тепла та підтримки - ми зробимо саме це", - зазначив гендиректор.