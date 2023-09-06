Вічна Пам'ять: "Укрпошта" випустила спецмарку до Дня пам'яті загиблих захисників
14:56 28 серпня Київ, Україна
До Дня пам'яті загиблих захисників, який в Україні відзначають 29 серпня, "Укрпошта" запустила попереднє замовлення нової марки
- "Вічна Пам'ять".
Про це 28 серпня повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.
"Ми повинні пам'ятати, завдяки кому можемо прокидатися і чекати на добрі новини і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за кілька днів наші діти знову підуть у школу”, - написав він.
Як ескіз використано роботу художника Олега Шупляка "Журба" (2016 рік).
Смілянський додав, що 3 гривні з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.
"Ми довго думали над напрямом благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, пам'ятник чи музей загиблим героям. Та вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі – діти героїв. Найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трохи тепла та підтримки - ми зробимо саме це", - зазначив гендиректор.
Оформити попереднє замовлення марки та конверту можна онлайн
, а пізніше — придбати у відділеннях Укрпошти.
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