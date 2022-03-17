В "Дію" додали нову послугу - цифрове свідоцтво про народження

06:49 21 жовтня Київ, Україна

Глава Мінцифри Федоров повідомив, що в мобільному додатку "Дія 2.0" з'явилася нова послуга, тепер батьки зможуть користуватися електронним свідоцтвом про народження дитини нарівні з паперовим.

"Ми запустили цифрове свідоцтво про народження в мобільному додатку "Дія". Це - можливість для обох батьків більше не хвилюватися за наявність паперової копії документа. Адже воно має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Для того, щоб його отримати, потрібно просто оновити додаток "Дія", - зазначив Михайло Федоров.

Цифрове свідоцтво про народження використовується для поїздок по Україні, отримання банківських, медичних, освітніх послуг і так далі. Щоб отримати цифрове свідоцтво про народження, перш за все, потрібно встановити або оновити мобільний додаток "Дія". Далі вибрати "Додати свідоцтво про народження дитини" і ввести серію і номер документа. Так, свідоцтво про народження з'явиться в смартфонах батьків.



Крім того, в мобільному додатку "Дія 2.0" доступна функція "Шерінг" - можливість ділитися цифровими копіями документів. Наприклад, батьки дитини зможуть не носити з собою паперову версію свідоцтва про народження, а при необхідності шерити цифрову копію документа.