У день матчу Україна - Англія київське метро працюватиме на годину довше

В ніч з 3 на 4 липня метро Києва працюватиме на годину довше, в зв'язку з футбольним матчем Україна - Англія.
Про це повідомляє Київський метрополітен.
Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого».
Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Як повідомляє пресслужба КМДА, 3 липня о 22:00 трансляцію футбольного матчу Україна - Англія можна буде подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1.
Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих приєднатися до перегляду і підтримати збірну України. Для уболівальників буде працювати зона фудкортів.
Захід починається о 18:00. О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія - Данія.
Вхід вільний.
Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Як повідомляє пресслужба КМДА, 3 липня о 22:00 трансляцію футбольного матчу Україна - Англія можна буде подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1.
Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих приєднатися до перегляду і підтримати збірну України. Для уболівальників буде працювати зона фудкортів.
Захід починається о 18:00. О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія - Данія.
Вхід вільний.
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