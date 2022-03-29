У день матчу Україна - Англія київське метро працюватиме на годину довше

19:08 02 липня Київ, Україна

В ніч з 3 на 4 липня метро Києва працюватиме на годину довше, в зв'язку з футбольним матчем Україна - Англія.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"У зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі робота Київського метрополітену в ніч з 3 на 4 липня буде продовжена на одну годину", - йдеться в повідомленні.

Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого».



Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.



Як повідомляє пресслужба КМДА, 3 липня о 22:00 трансляцію футбольного матчу Україна - Англія можна буде подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1.



Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих приєднатися до перегляду і підтримати збірну України. Для уболівальників буде працювати зона фудкортів.



Захід починається о 18:00. О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія - Данія.



Вхід вільний.