Вчора в столиці пройшов марш солідарності з білорусами

06:46 09 серпня Київ, Україна

У неділю в столиці пройшов марш солідарності з білорусами. Він зібрав не менше сотні людей і закінчився зіткненням з анархістами.

Про це повідомляє Hromadske в неділю, 8 серпня.



Учасники акції пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності на знак солідарності з білорусами. Вони також зупинилися біля пам'ятників Павлу Шеремету та Михайлу Жизневському, вшанувавши їхню пам'ять хвилиною мовчання.



Активісти прийшли з біло-червоно-білими прапорами. Люди вигукували "Живе Білорусь", "Лукашенко в автозак", "Віримо, можемо, переможемо".



При цьому коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група націоналістів - деякі з них були представниками Нацкорпусу, але стверджували, що брали участь в акції не від цієї організації. Націоналісти заявили, що нібито присутні анархісти влаштували провокацію. Націоналісти намагалися зірвати плакат анархістів, відбулися зіткнення, по обидва боки застосовували перцеві балончики.



Правоохоронці пояснили присутнім, що захід має проходити без символіки та політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.