Вчора після ремонту знову запущений енергоблок Хмельницької АЕС

12:33 21 червня Київ, Україна

Вчора близько опівночі виведений на повну потужність після ремонту турбоживильних насосів другий енергоблок на Хмельницькій АЕС. Ремонтні роботи насосів тривали протягом трьох днів.

Про це в понеділок, 21 червня, повідомила пресслужба станції.



"20 червня 2021 року о 21:25 після усунення причин відключення турбоживильних насосів енергоблок № 2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі. О 23:35 енергоблок виведений на потужність 400 МВт", - йдеться в повідомленні.



На першому енергоблоці ХАЕС продовжується планово-попереджувальний ремонт, який триває вже 55 днів.



Раніше в червні в зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі був розвантажений, відключений від енергосистеми України і виведений у холодний резерв четвертий енергоблок Запорізької АЕС.