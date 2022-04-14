Вчора від коронавірусу помер Петро Мамонов

07:04 16 липня Київ, Україна

Так і не отримавши за свої геніальні постановки звання народного артиста, на 71-му році життя від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер актор, музикант - Петро Мамонов.

Про це повідомляє його дружина Ольга.



«Помер в Комунарці», - сказала вона.



На сторінці Мамонова в Facebook з'явилося повідомлення: «Сьогодні, 15 липня, помер Петро Миколайович Мамонов. Вічна пам'ять".



11 липня дружина Мамонова повідомила, що лікарі, як і раніше, оцінюють стан музиканта як важкий. «Вони намагаються вивести його зі стану штучної коми - ніби як відкрив очі, ворухнув рукою. Це процес, який рухається «комариними кроками» - повільно, без глобальних стрибків», - говорила вона.



Мамонов був госпіталізований з коронавірусом в реанімаційне відділення лікарні в Комунарці в кінці червня. 1 липня його дружина заявляла, що у музиканта зафіксовано 87% ураження легень. Вона повідомила, що Мамонова підключили до ШВЛ, а пізніше ввели в медикаментозний сон.



Мамонов відомий як поет, актор та засновник групи «Звуки Му». Група з'явилася в 1980-х роках. У різні роки вона виконувала музику в таких жанрах, як експериментальний рок, психоделічний рок, постпанк і Lo-Fi. У 2005 році група припинила своє існування, а потім, в 2015-му, Мамонов анонсував створення групи під назвою «Абсолютно нові Звуки Му».



Дебютом Мамонова в художньому кіно стала невелика роль у фільмі «Голка», зіркою якого був лідер групи «Кіно» Віктор Цой. Потім Мамонов знявся у фільмах Павла Лунгіна «Таксі-блюз», «Острів», «Цар» і низці інших.



У серпні 2019 року Мамонов потрапив в реанімацію з інфарктом міокарда. Тоді йому провели дві поспіль операції на серці і виписали.