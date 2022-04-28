Вчора Німеччина прийняла на лікування 15 українських бійців

09:57 28 липня Київ, Україна

Спеціально німецьким медичним літаком AirbusA310 MedEvaс в Німеччину вчора були доставлені 15 українських бійців, які постраждали в зоні проведення бойових дій на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє "Укрінформ".



Всім їм буде надана кваліфікована медична допомога в госпіталях Бундесверу в Берліні (де залишаться 7 бійців), Ульмі (4 військовослужбовців), Гамбурзі (3 військових) і Кобленці (1 захисник України). Як показує досвід попередніх місій, процес лікування і реабілітації триває кілька місяців.



Серед прибулих в ФРН цього разу військовослужбовців один вже був на лікуванні, і тепер його чекає повторний курс реабілітації, інші - нові пацієнти. В основному мова йде про важкі поранення кінцівок від вогнепальної зброї. Деякі пацієнти були поранені на лінії розмежування на сході України кілька місяців тому.



Всі витрати бере на себе німецька сторона.



Поранених, як і в попередні рази, відбирали німецькі військові лікарі, які перебували в Києві з 23 по 27 липня. Під час перебування в Україні відбувся обмін досвідом між німецькими і українськими лікарями з київського військового госпіталю.



Це вже 11-а група українських військовослужбовців, яких Німеччина приймає на лікування. Всього було проліковано близько 170 українських бійців, які отримали важкі поранення в боях проти російсько-окупаційних військ. Деякі військові були прооперовані, інші проходили багатомісячні курси лікування.