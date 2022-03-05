У приватних лабораторіях можна буде зробити безкоштовний ПЛР-тест

19:55 09 жовтень Київ, Україна

Кабмін виділив 100 млн гривень на контракти з приватними лабораторіями для проведення ПЛР-тестів.

"Загальна сума коштів, яку пропонується направити лабораторним центрам, становить 260 млн 889 тис. гривень. Зазначені бюджетні кошти пропонується виділити шляхом перерозподілу виділених коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту для покриття потреби закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом, в результаті економії, яка утворилася внаслідок процесу закупівлі", - сказав Степанов.

100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та іншої форми власності для тестування методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безкоштовно робляться українцям.



Решта 160 млн гривень підуть на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.