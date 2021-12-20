Василь Боднар: українські школи у Туреччині є важливими центрами українства

Посол України у Туреччині Василь Боднар відвідав українську суботню школу в Анкарі. За його словами, українські школи у Туреччині є важливими центрами основи українства, повідомляє "Укрінформ".

Мені дуже приємно відвідати нашу українську суботню школу, центр українства в Анкарі. Дуже важливо, що школа функціонує, і є можливість навчатись українською мовою. Ми й надалі підтримуватимемо школу в Анкарі та інші українські суботні школи в Туреччині, продовжуючи та розвиваючи вже отримане», – зазначив Боднар.

Викладачі школи розповіли послу України, яка зараз діє програма на весь навчальний рік і як організований процес навчання. Також вчителі зазначили, що цього навчального року до школи прийшло особливо багато дітей молодших 6 років. Заняття проводять у трьох вікових групах: молодша група для дітей 2-3 років, середня – 4-6 років, старша – 7-15 років. Діти вивчають українську мову, історію України, образотворче мистецтво, навчаються співів та народних танців.

Українська суботня школа діє при українській спілці в Анкарі. На базі спілки також діють курси української та турецької мов, танцювальний гурток, хор, проходять заняття з малювання та розпису на шовку.



З березня минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі навчальні процеси проводились віддалено. Цього року навчання вперше після початку пандемії відновили офлайн.