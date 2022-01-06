Валерію Лобановському сьогодні могло б виповнитися 83 роки

6 січня легендарному українському тренеру Валерію Лобановському мало виповнитися 83 роки.
Його знають всі, хто більш-менш знайомий з футболом. Напевно, немає людини, навколо якої розгорталася б така запекла полеміка. В якісь моменти Валерій Лобановський раптом переставав бути просто гравцем, а потім і просто тренером і претендував на роль рішучого реформатора.
У 29 років він завершив кар'єру, а у 36 привіз до Києва Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Він – найтитулованіший футбольний тренер 20 століття, Герой України. Виховав трьох володарів «Золотого м'яча» – Олега Блохіна, Ігоря Бєланова, Андрія Шевченка.
Пішов до інших світів у 63 роки. Швидка його забрала прямо з тренерської лави на стадіоні у Запоріжжі 13 травня 2002 року.
У 29 років він завершив кар'єру, а у 36 привіз до Києва Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Він – найтитулованіший футбольний тренер 20 століття, Герой України. Виховав трьох володарів «Золотого м'яча» – Олега Блохіна, Ігоря Бєланова, Андрія Шевченка.
Пішов до інших світів у 63 роки. Швидка його забрала прямо з тренерської лави на стадіоні у Запоріжжі 13 травня 2002 року.
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