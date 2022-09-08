Валерій Тарасюк розповів, як формується тариф на газ

При формуванні тарифу на газ враховується безліч факторів. Наприклад, для доставки газу в кожен будинок також потрібна певна кількість газу, а ще необхідно пам'ятати про витрати на ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.
Про це розповів глава Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.
За словами Тарасюка, зараз цей газ коштує 5850 гривень без ПДВ за 1000 куб. м.
Ще 30% тарифу - зарплата працівників підприємств газорозподільних компаній.
Ще 30% тарифу - зарплата працівників підприємств газорозподільних компаній.
Також у вартість тарифу на газ включають витрати на ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб - це 20% тарифу.
Раніше глава Міненерго Юрій Вітренко заявив, що газ українського видобутку, собівартість якого 2,6 гривні, продають в 2-3 рази дорожче через необхідність наповнювати бюджет прибутком Нафтогазу.
Відзначимо, на січень Нафтогаз підвищив вартість газу для виробників теплової енергії на 20,1% (на 1228,35 грн) - до 7 331,45 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і доставки).
Раніше глава Міненерго Юрій Вітренко заявив, що газ українського видобутку, собівартість якого 2,6 гривні, продають в 2-3 рази дорожче через необхідність наповнювати бюджет прибутком Нафтогазу.
Відзначимо, на січень Нафтогаз підвищив вартість газу для виробників теплової енергії на 20,1% (на 1228,35 грн) - до 7 331,45 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і доставки).
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