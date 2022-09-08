Валерій Тарасюк розповів, як формується тариф на газ

10:28 16 лютого Київ, Україна

При формуванні тарифу на газ враховується безліч факторів. Наприклад, для доставки газу в кожен будинок також потрібна певна кількість газу, а ще необхідно пам'ятати про витрати на ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.



Про це розповів глава Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

"До 50% тарифу - це вартість технологічного газу. Для того, щоб газ доставити в будинок, компанія повинна використовувати певну кількість газу, щоб транспортувати основний обсяг газу", - пояснив він.

За словами Тарасюка, зараз цей газ коштує 5850 гривень без ПДВ за 1000 куб. м.



Ще 30% тарифу - зарплата працівників підприємств газорозподільних компаній.

"Коли ми говоримо про необхідність зниження тарифу на розподіл або транспортування природного газу, ми повинні враховувати кожну зі складових цього тарифу. Якщо знизити вартість технологічного газу, яка залежить від ринкової ціни природного газу, то тоді збитки понесе Оператор газотранспортної системи, що створить колапс. Або знизити зарплату кваліфікованому персоналу газорозподільних компаній, яка в середньому становить близько 14 тис. грн і точно є не найбільшою в країні", - говорить Тарасюк.

Також у вартість тарифу на газ включають витрати на ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб - це 20% тарифу.



Раніше глава Міненерго Юрій Вітренко заявив, що газ українського видобутку, собівартість якого 2,6 гривні, продають в 2-3 рази дорожче через необхідність наповнювати бюджет прибутком Нафтогазу.



Відзначимо, на січень Нафтогаз підвищив вартість газу для виробників теплової енергії на 20,1% (на 1228,35 грн) - до 7 331,45 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і доставки).