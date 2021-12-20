Вакцинацію за добу пройшли менше 4 тисяч українців

13:23 21 березень Київ, Україна

Як і раніше недостатніми темпами просувається процес вакцинації населення України від COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу були щеплені від коронавірусу 3 968 осіб, що майже в три рази менше попереднього показника. Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини, досягла 108 309.

"За 20 березня було зроблено на 7660 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 134 мобільні бригади з імунізації", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість щеплень вчора зробили в Київській області - 550, а за весь період прищеплювальної кампанії - в Донецькій області - 8244.

Кількість людей, які вже отримали обидві дози вакцини, як і вчора, становить 1.

Раніше на цьому тижні глава МОЗ Максим Степанов назвав винних в повільній вакцинації. За його словами, відповідальність за це несе місцева влада.

Як відомо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина - індійська Covishield, яка виробляється за ліцензією від AstraZeneca. Україна отримала 500 тисяч доз цього препарату.