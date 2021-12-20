Вакцинація в Україні прискорюється, але не випереджає захворюваність

10:34 13 березень Київ, Україна

Попри прискорення прищепного процесу, МОЗ ще не досяг запланованих 10 тисяч вакцинацій на добу. До того ж різке зростання захворюваності привело до того, що кількість вакцинованих за добу значно нижче добового приросту хворих на коронавірус.

За минулу добу в Україні прищеплювали 9304 людини, всього на цей момент вакцинацію пройшли понад 47,5 тисячі осіб. Про це в суботу, 13 березня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, з початку кампанії вакцинації, яка стартувала 24 лютого, першою дозою було щеплено 47 541 людину.

У п'ятницю було щеплено максимальну з початку кампанії вакцинації кількість людей - 9 304 особи. При цьому захворіли на коронавірус в цей день понад 13 тисяч осіб.

Кількість щеплень, проведених в регіонах за останню добу:

Вінницька область - 400 щеплень;

Волинська область - 310 щеплень;

Дніпропетровська область - 550 щеплень;

Донецька область - 540 щеплень;

Житомирська область - 170 щеплень;

Закарпатська область - 280 щеплень;

Запорізька область - 360 щеплень;

Івано-Франківська область - 374 щеплення;

Київська область - 690 щеплень;

Кіровоградська область - 220 щеплень;

Луганська область - 160 щеплень;

Львівська область - 330 щеплень;

г. Київ - 340 щеплень;

Миколаївська область - 430 щеплень;

Одеська область - 210 щеплень;

Полтавська область - 530 щеплень;

Рівненська область - 280 щеплень;

Сумська область - 440 щеплень;

Тернопільська область - 570 щеплень;

Харківська область - 290 щеплень;

Херсонська область - 560 щеплень;

Хмельницька область - 250 щеплень;

Чернівецька область - 420 щеплень.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про вакцинацію 8 859 осіб за добу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому зірвано темпи вакцинації. Він нагадав, що робити до 10 тисяч щеплень на добу планувалося ще в кінці минулого тижня.