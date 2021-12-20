Вакцинація українців зросла: 20 тис. осіб за добу

Різке зростання захворюваності спонукало багатьох українців прийняти можливість вакцинації. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу від коронавірусної інфекції були щеплені 19 858 осіб.
Всього з початку кампанії вакцинації, яка стартувала в Україні в кінці лютого, щеплення від COVID-19 отримали 373 002 людини.
Кількість щеплень в регіонах:
- м. Київ - 1850 щеплень;
- Вінницька область - 840 щеплень;
- Волинська область - 460 щеплень;
- Дніпропетровська область - 2330 щеплень;
- Донецька область - 750 щеплень;
- Житомирська область - 740 щеплень;
- Закарпатська область - 460 щеплень;
- Запорізька область - 650 щеплень;
- Івано-Франківська область - 539 щеплень;
- Київська область - 1970 щеплень;
- Кіровоградська область - 700 щеплень;
- Луганська область - 390 щеплень;
- Львівська область - 1910 щеплень;
- Миколаївська область - 269 щеплень;
- Одеська область - 710 щеплень;
- Полтавська область - 770 щеплень;
- Рівненська область - 580 щеплень;
- Сумська область - 570 щеплень;
- Тернопільська область - 650 щеплень;
- Харківська область - 410 щеплень;
- Херсонська область - 440 щеплень;
- Хмельницька область - 1000 щеплень;
- Черкаська область - 50 щеплень;
- Чернівецька область - 510 щеплень;
- Чернігівська область - 310 щеплень.
Щеплення проводились 143 мобільними бригадами з імунізації і 867 пунктами щеплення.
У МОЗ повідомили, що на 9 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 435 451 особа.
Днем раніше повідомлялося про 18,5 тисячі щеплених українців протягом доби.
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов знайшов винних у зриві вакцинації - іноземні компанії, які затримують поставки вакцин. Після цього в ОП вказали, що відповідальність за проблеми з поставками COVID-вакцин лежить на Міністерстві охорони здоров'я.
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