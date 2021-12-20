Вакцинація українців зросла: 20 тис. осіб за добу

11:09 10 квітень Київ, Україна

Різке зростання захворюваності спонукало багатьох українців прийняти можливість вакцинації. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу від коронавірусної інфекції були щеплені 19 858 осіб.

Всього з початку кампанії вакцинації, яка стартувала в Україні в кінці лютого, щеплення від COVID-19 отримали 373 002 людини.

Кількість щеплень в регіонах:

  • м. Київ - 1850 щеплень;
  • Вінницька область - 840 щеплень;
  • Волинська область - 460 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 2330 щеплень;
  • Донецька область - 750 щеплень;
  • Житомирська область - 740 щеплень;
  • Закарпатська область - 460 щеплень;
  • Запорізька область - 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 539 щеплень;
  • Київська область - 1970 щеплень;
  • Кіровоградська область - 700 щеплень;
  • Луганська область - 390 щеплень;
  • Львівська область - 1910 щеплень;
  • Миколаївська область - 269 щеплень;
  • Одеська область - 710 щеплень;
  • Полтавська область - 770 щеплень;
  • Рівненська область - 580 щеплень;
  • Сумська область - 570 щеплень;
  • Тернопільська область - 650 щеплень;
  • Харківська область - 410 щеплень;
  • Херсонська область - 440 щеплень;
  • Хмельницька область - 1000 щеплень;
  • Черкаська область - 50 щеплень;
  • Чернівецька область - 510 щеплень;
  • Чернігівська область - 310 щеплень.

Щеплення проводились 143 мобільними бригадами з імунізації і 867 пунктами щеплення.

У МОЗ повідомили, що на 9 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 435 451 особа.

Днем раніше повідомлялося про 18,5 тисячі щеплених українців протягом доби.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов знайшов винних у зриві вакцинації - іноземні компанії, які затримують поставки вакцин. Після цього в ОП вказали, що відповідальність за проблеми з поставками COVID-вакцин лежить на Міністерстві охорони здоров'я. 