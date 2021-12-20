"Вакцина": американський словник Merriam-Webster назвав слово 2021 року

У 2021 році найбільшого поширення та вживання набуло слово «вакцина», про це свідчать численні запити до його значення.
Таке твердження з'явилося у публікації американського словника Merriam-Webster за 29 листопада.
Починаючи з 2020 року, у зв'язку з розширенням епідемії коронавірусу, а також розробками нових методів боротьби з COVID-19, фахівцями зі складання та наповнення американського словника Merriam-Webster було переглянуто саме поняття слова «вакцина», згодом ними було надано ширше значення цього слова.
Великий інтерес до визначення слова "вакцина" було зафіксовано ще у 2020 році, а якщо порівняти 2021 рік із 2019 – запит на визначення слова "вакцина" зріс на 1048%. Пік звернень за його значенням зріс на 535% у серпні 2021 року, коли розпочалися спірні дискусії у всьому світі щодо необхідності застосування вакцини як способу боротьби з COVID-19, і який спостерігається протягом усієї осені 2021 року.
Вакцина походить від латинського слова корова, vacca, тому що цей термін спочатку використовувався для позначення щеплення з використанням доз коров'ячої віспи. Внаслідок медичних спостережень та досліджень було виявлено, що дози коров'ячої віспи захищають людей від недуги. В англійській мові слово "вакцина" з'явилося у 1880-х роках.
У 2021 році визначення слова «вакцина» для багатьох почало асоціюватися з великим значенням. Так, для більшості громадян дало можливість повернутися до своїх повсякденних справ та звичайного життя, яке вони вели до цього. Але слід зауважити, що слово "вакцина" також опинилося в центрі суперечок та розбіжностей в особистому виборі, професійних правилах, безпеці шкіл та багато іншого.
Таке твердження з'явилося у публікації американського словника Merriam-Webster за 29 листопада.
Починаючи з 2020 року, у зв'язку з розширенням епідемії коронавірусу, а також розробками нових методів боротьби з COVID-19, фахівцями зі складання та наповнення американського словника Merriam-Webster було переглянуто саме поняття слова «вакцина», згодом ними було надано ширше значення цього слова.
Великий інтерес до визначення слова "вакцина" було зафіксовано ще у 2020 році, а якщо порівняти 2021 рік із 2019 – запит на визначення слова "вакцина" зріс на 1048%. Пік звернень за його значенням зріс на 535% у серпні 2021 року, коли розпочалися спірні дискусії у всьому світі щодо необхідності застосування вакцини як способу боротьби з COVID-19, і який спостерігається протягом усієї осені 2021 року.
Вакцина походить від латинського слова корова, vacca, тому що цей термін спочатку використовувався для позначення щеплення з використанням доз коров'ячої віспи. Внаслідок медичних спостережень та досліджень було виявлено, що дози коров'ячої віспи захищають людей від недуги. В англійській мові слово "вакцина" з'явилося у 1880-х роках.
У 2021 році визначення слова «вакцина» для багатьох почало асоціюватися з великим значенням. Так, для більшості громадян дало можливість повернутися до своїх повсякденних справ та звичайного життя, яке вони вели до цього. Але слід зауважити, що слово "вакцина" також опинилося в центрі суперечок та розбіжностей в особистому виборі, професійних правилах, безпеці шкіл та багато іншого.
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