Вакарчук присвятив пісню захисникам Маріуполя

Український музикант, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук присвятив пісню подвигу захисників Маріуполя. Вакарчук співає про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його захисникам.

"Півмільйонний Маріуполь вже багато днів перебуває в облозі окупантів. У них дуже складні умови, вони ледве виживають, але вони тримаються. Вони демонструють усій країні та всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається і яка захищає свою землю до останнього. Ми всі пишаємося подвигом, який демонструють цивільні та військові у Маріуполі та багатьох інших містах, окупованих чи оточених загарбниками. Хочу, щоб жителі Маріуполя знали: ми з вами, ми виборюємо вас, і ми звільнимо вас. Разом ми переможемо. Слава Україні", – сказав артист.