Вакарчук присвятив пісню захисникам Маріуполя

18:01 22 квітня Київ, Україна

Український музикант, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук присвятив пісню подвигу захисників Маріуполя. Вакарчук співає про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його захисникам.

"...Поки над гордим Азовом сонце встає тримається місто Марії".

"Півмільйонний Маріуполь вже багато днів перебуває в облозі окупантів. У них дуже складні умови, вони ледве виживають, але вони тримаються. Вони демонструють усій країні та всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається і яка захищає свою землю до останнього. Ми всі пишаємося подвигом, який демонструють цивільні та військові у Маріуполі та багатьох інших містах, окупованих чи оточених загарбниками. Хочу, щоб жителі Маріуполя знали: ми з вами, ми виборюємо вас, і ми звільнимо вас. Разом ми переможемо. Слава Україні", – сказав артист.

Вакарчук також випустив кавер-версію хіта Джо Кокера You are so beautiful, підписаний цього разу UA so Beautiful.



У відео до пісні він показав, якою була Україна до війни.