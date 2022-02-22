На знак підтримки на будівлі посольства Німеччини у Києві було вивішено український прапор

12:07 22 лютий Київ, Україна

Біля посольства Німеччини в Києві з ініціативи німецьких дипломатів було вивішено прапор України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці німецького посольства, де також опубліковано відповідне фото.



«Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві», – наведено в повідомленні слова пані посла Німеччини в Києві Анки Фельдгузен.



Українські користувачі Facebook відреагували на повідомлення досить емоційно. Більшість коментаторів саркастично дякують Німеччині, яка раніше відмовилася продавати Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.



«Які ви незвичайні!» – прокоментувала повідомлення на сторінці посольства відома блогерка Таня Микитенко.



«Божечки, як це мило! Тепер російським військам наче хана! Щиро і палко дякуємо вам, що ви нам так добре допомогли під час збройної агресії, і не проштовхували Північний потік, завдяки чому стала можлива ескалація, і не поставили свої економічні інтереси вище за демократичні цінності, домовившись з диктатором і терористом, і в перших рядах оголосили про загрозу, підготували пакет санкцій», – наголосила інша коментаторка.



«Можна ще скласти журавлика з оригамі на підтримку України! Дякую, дуже дякую! Ви надихаєте!», – наголосив ще один коментатор.