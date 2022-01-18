У Житомирській області відновлюють рух поїздів

Житомирщина - останній регіон, де діють залізничні обмеження - виходить з "червоної" зони епіднебезпеки і відновлюється повноцінний рух поїздів.
Про це повідомляє пресцентр "Укрзалізниці".
Так, 5 травня в регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня. Це рішення було прийнято 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзні документи в/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:
№13 / 14 Київ - Солотвино;
№29 / 30 Київ - Ужгород;
№43 / 44 Івано-Франківськ - Київ;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
№58 / 57 Ковель - Одеса;
№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;
№98 / 97 Ковель - Київ;
№134 / 133 Миколаїв - Рахів;
№142 / 141 Львів - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Миколаїв;
№743 / 744 Київ - Львів.
Так, 5 травня в регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня. Це рішення було прийнято 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзні документи в/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:
№13 / 14 Київ - Солотвино;
№29 / 30 Київ - Ужгород;
№43 / 44 Івано-Франківськ - Київ;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
№58 / 57 Ковель - Одеса;
№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;
№98 / 97 Ковель - Київ;
№134 / 133 Миколаїв - Рахів;
№142 / 141 Львів - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Миколаїв;
№743 / 744 Київ - Львів.
Тепер всі поїзди в країні курсують за графіком, зараз немає ніяких карантинних обмежень в залізничному сполученні. Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів і захиститися від вірусу, Укрзалізниця закликає дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки і утриматися від подорожей, якщо ви погано почуваєтесь.
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