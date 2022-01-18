У Житомирській області відновлюють рух поїздів

20:46 04 травень Київ, Україна

Житомирщина - останній регіон, де діють залізничні обмеження - виходить з "червоної" зони епіднебезпеки і відновлюється повноцінний рух поїздів.





Так, 5 травня в регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня. Це



У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзні документи в/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:



№13 / 14 Київ - Солотвино;



№29 / 30 Київ - Ужгород;



№43 / 44 Івано-Франківськ - Київ;



№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;



№58 / 57 Ковель - Одеса;



№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;



№98 / 97 Ковель - Київ;



№134 / 133 Миколаїв - Рахів;



№142 / 141 Львів - Бахмут;



№188 / 187 Ковель - Миколаїв;



№743 / 744 Київ - Львів. Про це повідомляє пресцентр "Укрзалізниці".Так, 5 травня в регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня. Це рішення було прийнято 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзні документи в/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:№13 / 14 Київ - Солотвино;№29 / 30 Київ - Ужгород;№43 / 44 Івано-Франківськ - Київ;№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;№58 / 57 Ковель - Одеса;№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;№98 / 97 Ковель - Київ;№134 / 133 Миколаїв - Рахів;№142 / 141 Львів - Бахмут;№188 / 187 Ковель - Миколаїв;№743 / 744 Київ - Львів.

Тепер всі поїзди в країні курсують за графіком, зараз немає ніяких карантинних обмежень в залізничному сполученні. Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів і захиститися від вірусу, Укрзалізниця закликає дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки і утриматися від подорожей, якщо ви погано почуваєтесь.