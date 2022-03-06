В Житомирі проведуть забіг нового формату за участю жителів міста і поліціянтів

Жителів Житомира запрошують взяти участь в забігу єдності «Поліція передає естафету», під час якого планується встановити рекорд на наймасовіший забіг нового формату.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Мета заходу - залучити якомога більше жителів громади до діалогу безпеки. Забіг пройде в формі командної естафети, під час якої кожен учасник пробіжить по центральних вулицях Житомира 3 км, а всі разом - 12 км.
Відзначається, що забіг в такому форматі відбудеться вперше в Україні. Тому організатори планують встановити новий рекорд в категорії «Спорт, масові заходи», а саме - масовий спортивний забіг нового формату за участю жителів міста і поліціянтів. Його фіксацію проведуть представники Книги рекордів України.
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