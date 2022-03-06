В Житомирі проведуть забіг нового формату за участю жителів міста і поліціянтів

11:28 08 червень Київ, Україна

Жителів Житомира запрошують взяти участь в забігу єдності «Поліція передає естафету», під час якого планується встановити рекорд на наймасовіший забіг нового формату.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Ця значна спортивна подія буде вже на цьому тижні, 12 червня. Забіг пройде як за участю дорослих команд з поліціянтів і представників громади, так і дитячих - відповідно до віку. Також діятиме містечко безпеки, де всі охочі зможуть ознайомитися з роботою багатьох служб і підрозділів поліції, в тому числі спеціального призначення», - розповів начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Мета заходу - залучити якомога більше жителів громади до діалогу безпеки. Забіг пройде в формі командної естафети, під час якої кожен учасник пробіжить по центральних вулицях Житомира 3 км, а всі разом - 12 км.



Відзначається, що забіг в такому форматі відбудеться вперше в Україні. Тому організатори планують встановити новий рекорд в категорії «Спорт, масові заходи», а саме - масовий спортивний забіг нового формату за участю жителів міста і поліціянтів. Його фіксацію проведуть представники Книги рекордів України.