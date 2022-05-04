В Житомирі пройде авіаційний фестиваль «KOROLОV AVIA FEST»

12:59 03 серпня Київ, Україна

На честь конструктора перших ракетно-космічних систем Сергія Корольова в Житомирі пройде «KOROLОV AVIA FEST».

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

«У Житомирі 14 і 15 серпня відбудеться авіаційний фестиваль KOROLОV AVIA FEST. Уже вдруге житомиряни вшанують свого земляка, конструктора перших ракетно-космічних систем Сергія Корольова масштабним космічним фестивалем його імені», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фестиваль буде проходити два дні. 14 серпня на території Міжнародного аеропорту імені С.П. Корольова гостей заходу чекають виставка виробів легкої авіації, майстер-класи, виставка авіакосмічної і авіаційної техніки Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, а також експозиція рідкісних тематичних музейних експонатів Житомирського музею космонавтики імені С.П. Корольова, Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова та Поліського національного університету.



Під час фестивалю можна буде побачити виступ чемпіонів України і світу з парашутного клубу «DZ BORO», показові виступи приватної авіації та динамічний показ (проліт) літаків Су-27 і Л-39.



Для найменших відвідувачів будуть працювати дитячі локації з майстер-класами та інтерактивними іграми.



Також відбудеться презентація фільму «Незламний. Шлях до мрії» та концертна програма за участю української співачки NK (Настя Каменських).



На другий день фестивалю відбудеться парад байкерів Житомира та Житомирської області мотоклубу «Сталевий дракон», виставка електромобілів, а також розіграш автомобіля Tesla.



Програмою також передбачені драгрейсинг від найшвидших автомобілів, TSK Energy Show від першого в Україні трекового електрокара, показові виступи кінологів Житомирського навчального центру підготовки поліціянтів, а також розважальна програма, DJ set і виступ української співачки Jerry Heil.