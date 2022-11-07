У Житомирі неможливо відновити роботу деяких пошкоджених підстанцій - мер

15:34 07 листопада Київ, Україна





При цьому міський голова запевнив, що Житомир справляється зі ситуацією, що склалася. Внаслідок ворожих обстрілів у Житомирі роботу деяких підстанцій неможливо відновити. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.При цьому міський голова запевнив, що Житомир справляється зі ситуацією, що склалася.

"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке потрібно замовляти, і дуже довго чекати на виробництво. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту втричі. Освітлення у місті включаємо лише з 30% від потужності, тобто працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні та ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми вдень скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання, і запускаємо після того, як проходять піки у місті", - зазначив Сухомлин.

За словами міського голови, частина промислових підприємств міста, які споживають багато електроенергії, перейшли на роботу у нічний час та у вихідні. Застосовуються і стабілізаційні відключення у житлових будинках, але лише на кілька годин та за графіком.

"Ми на позачерговій сесії виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу та теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії у місті, ці підприємства зможуть подавати воду та тепло до будинків житомирян. Звичайно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", – додав Сухомлин.



Мер також зазначив, що у разі надзвичайної ситуації школи та дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планується облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.