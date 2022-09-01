У закордонних школах педагоги сильніше дотримуються прав людини – опитування

20:20 23 серпня Київ, Україна





Про це свідчать результати опитування, проведеного Службою освітнього омбудсмена. Українські батьки, які повели своїх дітей до шкіл за кордоном, визначили низку відмінностей з українськими навчальними закладами. Зокрема, 88,5% батьків зазначили, що у закордонних школах дитина більш захищена від булінгу з боку вчителів, а педагоги більше дотримуються прав людини.Про це свідчать результати опитування, проведеного Службою освітнього омбудсмена.

«Найголовніший результат цього опитування: ми чітко побачили, що позитивні відмінності інших освітніх систем, які відзначають батьки, практично точно моделюють концепцію Нової української школи, яку ми створюємо в Україні.



Простіше кажучи, можна з упевненістю стверджувати, що українські батьки, чиї діти навчаються зараз за кордоном, отримали можливість зазирнути у майбутнє та побачити, що саме має дати нашим дітям Нова українська школа після її повноцінного впровадження”, – зазначає Служба освітнього омбудсмана.

Зокрема, 76% опитаних вважають закордонних педагогів професійнішими, щирішими та доброзичливими. Окремо 65,1% батьків наголосили на дружній атмосфері. 97,8% опитаних українців переконані, що шкільні програми інших країн більш лаконічні та адаптовані до життя. Примітно, що більше уваги там приділяється розвитку дитини в галузі мистецтва, музики, спорту та здорового способу життя.



На думку 97,7% батьків, педагоги в інших країнах частіше застосовують індивідуальні підходи до кожної дитини, приділяють увагу психологічному стану, вчать уникати конфліктів та закликають грати разом.



85,5% дорослих підкреслили відсутність надмірного навантаження на дітей та більш лояльну систему оцінки. Батьки вважають, що оцінки у школах за кордоном - не каральний метод.



84,2% батьків наголосили, що діти вільно почуваються на уроках, там немає шкільної форми, а у школі не обмежують активність. 67,9% батьків зазначили, що учням у закордонних школах дають менше домашніх завдань та контрольних робіт, а також формують менші класи.



Крім того, 63,9% опитаних вказали, що їхніх дітей спонукають до вільного вираження думок і навчають шанувати один одного.



Незвичайним явищем є відсутність батьківських комітетів, тому з них не збирають гроші на ремонт. На цьому наголосили практично всі – 98,8% опитаних.



Також українські батьки наголосили, що у закордонних школах є повноцінне меню, а також усі канцтовари для дітей закуповує держава.



Опитування проводилось Службою освітнього омбудсмена на своїх офіційних каналах комунікації. Воно було кількісним і проводилося на доступній вибірці (available sampling), що означає залучення до дослідження всіх охочих потенційних респондентів, які відгукнулися на заклик до участі у дослідженні. Участь в опитуванні взяла 7921 особа, серед них – батьки претендентів на освіту різних рівнів.