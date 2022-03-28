У Запорізькій області відкрили центр телемедицини

Після Одеської області естафету прийняла Запорізька, так, на базі обласної клінічної лікарні було відкрито центр телемедицини.
Центр буде координувати процес надання телемедичних консультацій між лікарями первинної ланки та лікарями-фахівцями.
Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на офіційному відкритті обласного центру телемедицини, створеного на базі Запорізької обласної клінічної лікарні.
"Коронавірус не залишив нам вибору і часу на роздуми! Тому ми оперативно на всіх фронтах боремося з хворобою, яка щодня забирає життя! І телемедицина - один з інструментів. З того, що я сьогодні побачив, немає сумнівів, нам це вдалося! Це означає, що кожен хворий з найвіддаленішого села області зможе швидко отримати професійну консультацію за місцем проживання! А лікарі зможуть безконтактно допомогти великій кількості хворих. Такі методи рятують життя! За 39 днів ми створили телемедичний центр і стали другою областю в Україні, яка застосовує сучасні технології в сфері охорони здоров'я", - зазначив Віталій Боговін.
Сьогодні до телемедичної мережі Запорізької області на "первинці" підключено 33 установи з 47 запланованих. Що стосується "вторинки", то, в першу чергу, були підключені опорні заклади охорони здоров'я, а саме - 20 закладів з 24 запланованих. Також в мережу увійшли всі ключові установи третього рівня, а це 6 з 10 запланованих.
Глава ОДА повідомив, що телемедицина відкриває дуже великі і нові можливості для сфери медицини в цілому.
"Під час консультацій лікарі зможуть пересилати в захищеному електронному вигляді інформацію про пацієнта, включаючи дані обстежень: дані електрокардіографії, УЗД, рентгенодіагностики, МРТ, що забезпечує ефективну комунікацію сімейного лікаря (терапевта, педіатра) з вузькопрофільним фахівцем", - підкреслив Віталій Боговін.
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